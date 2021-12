Disneyland Paris

Pinstoring in Disneyland Paris komt zo vaak voor dat er speciale bordjes voor gemaakt zijn

Disneyland Paris is voorbereid op pinstoringen, maar niet op technisch vlak. Het komt tegenwoordig zo vaak voor dat pinapparaten in het Disney-resort niet werken, dat er speciale bordjes voor zijn gemaakt. Vanochtend was het opnieuw raak: bezoekers konden urenlang nergens betalen met een bankpas.



Bij souvenirwinkels en horecagelegenheden werden vervolgens speciale bordjes tevoorschijn gehaald. "Vanwege een technisch probleem: alleen cash", valt daarop te lezen. "Bedankt voor je begrip."

Dat Disneyland Paris - één van de populairste toeristische bestemmingen van Europa - zo veel moeite heeft met pinautomaten is opvallend. Het resort heeft een intensieve samenwerking met creditcardbedrijf Mastercard.



Slimme betaalproducten

"Mastercard is een wereldwijd betaal- en technologiebedrijf dat alles wat Disneyland Paris te bieden heeft, eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk maakt dankzij haar slimme betaalproducten", valt te lezen op de officiële Disney-site.