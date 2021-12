Efteling

Efteling neemt afscheid van voormalig creatief directeur Olaf Vugts

De Efteling neemt afscheid van oud-directielid Olaf Vugts. Hij was de afgelopen decennia werkzaam als onder meer parkdirecteur, marketingdirecteur en creatief directeur. In 2019 deed hij al een flinke stap terug. Nu vertrekt hij helemaal bij het Kaatsheuvelse attractiepark.



Vugts was eind jaren negentig medeverantwoordelijk voor de invoering van de Winter Efteling. Ook stond hij aan de wieg van bijvoorbeeld De Vliegende Hollander (2006), Efteling Kids Radio (2008), de Sprookjesboom (2010) en Raveleijn (2011). Onder zijn leiding begon de Efteling zich meer te richten op mediaproducties, om de concurrentie aan te gaan met bijvoorbeeld Disney en Studio 100.

Tegenwoordig ligt de focus weer volledig op het park in Kaatsheuvel: het maken van mediaproducties staat op een zeer laag pitje. Vugts maakte tot juni 2018 deel uit van de raad van bestuur, die op dit moment gevormd wordt door Fons Jurgens, Daan van Baarsen, Nicole Scheffers en Koen Sanders.



Randzaken

Na zijn vertrek uit de raad van bestuur mocht Vugts zijn titel creatief directeur nog een tijdje behouden. In 2019 kreeg hij de rol van conceptleider toegewezen. Sindsdien hield hij zich vooral bezig met randzaken als Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun gezin.



Vugts werkte nog maar een beperkt aantal uur per week voor de Efteling. De rest van de tijd besteedde hij aan zijn eigen externe adviesbureau; Olaf Vugts Imagineering. Vanaf 1 januari gaat hij zich volledig richten op dat bedrijfje. Er komt dan een einde aan een dienstverband van ruim 32 jaar.



Collega's

"De afgelopen jaren heeft de heer Vugts als conceptleider zijn kennis en kunde overgedragen aan een groep Efteling-collega's", meldt de Efteling in een verklaring. Vugts liet zelf optekenen: "Na ruim 32 jaar bij de Efteling is het tijd om als zelfstandig ondernemer buiten de poorten van de Wereld Vol Wonderen mijn passie en kennis in te gaan zetten, met creativiteit en gastgerichtheid als basis."