Disneyland Paris

Disneyland Paris moet avondshow Disney Illuminations al na twee weken staken

Disneyland Paris trekt al na twee weken noodgedwongen de stekker uit avondvoorstelling Disney Illuminations. De spektakelshow met videoprojecties, fonteinen en vuurwerk keerde op maandag 20 december terug na een afwezigheid van meer dan 21 maanden. Vanaf maandag 3 januari is de productie weer verdwenen.



Dat is het gevolg van de aangescherpte coronaregels in Frankrijk. Voorlopig zal Disney Illuminations drie weken niet te zien zijn, tot maandag 24 januari. Het is natuurlijk goed mogelijk dat die periode verlengd wordt.

Ook de muzikale voorstelling Frozen: A Musical Invitation in het Animation Celebration-theater van het Walt Disney Studios Park wordt vanaf 3 januari tijdelijk opgeschort. In plaats van de show kunnen bezoekers er nog wel terecht voor het maken van een selfie met de personages uit Frozen.



Stars on Parade

Mickey's Dazzling Christmas Parade blijft tot het einde van het kerstseizoen te zien. Vanaf 3 januari ontbreken echter de showelementen op Central Plaza en Town Square. De wagens worden dan niet meer stilgezet. Vanaf maandag 10 januari zou Disney Stars on Parade weer van stal gehaald worden, de jubileumparade uit 2017.



De Disney-parken blijven vooralsnog geopend als voorheen, met coronatoegangsbewijzen. Op dit moment geldt het 3G-beleid, waarbij bezoekers moeten aantonen dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. Het is de bedoeling om half januari over te schakelen naar de 2G-regel. Testen is dan geen optie meer.