Parque Warner Madrid

Warner Bros.-pretpark in Madrid bouwt nieuwe lanceerachtbaan

Parque Warner Madrid, het Warner Bros.-attractiepark in Spanje, werkt aan een sensationele nieuwe rollercoaster. In het park worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een lanceerachtbaan van fabrikant Intamin. Die komt te liggen in themadeel DC Super Heroes World.



De attractie krijgt meerdere lanceringen. In 2023 vindt de opening plaats, weten betrokkenen. Voor de achtbaan wordt het oude gebouw van simulator Batman Knight Flight, gesloten sinds eind 2014, hergebruikt. De coaster zou dan ook een Batman-thema krijgen.

Het park heeft zelf nog niets naar buiten gebracht over het bouwproject. Wel zijn de voorbereidende werkzaamheden al in volle gang. Zo werden er volop bomen gekapt. Ook de funderingen van enkele steunpilaren zijn al af.



Phantasialand

Bestaande lanceerachtbanen van Intamin staan onder meer in het Duitse Phantasialand, het Italiaanse Mirabilandia en het Finse Linnanmäki. Parque Warner Madrid is onderdeel van de groep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.



De laatste nieuwe achtbaan in Parque Warner opende dertien jaar geleden, in 2009. Toen werd Correcaminos Bip Bip in gebruik genomen, een familieachtbaan rond Looney Tunes-persoanges Wile E. Coyote en Road Runner.