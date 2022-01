Efteling

Tweede deel van documentaire over Efteling-attractie Fata Morgana gepubliceerd

De documentaire over de totstandkoming van Fata Morgana in de Efteling staat nu volledig op internet. Op eerste kerstdag verscheen al het eerste deel van de documentaire, die op eigen initiatief is gemaakt door Efteling-fansite De Vijf Zintuigen. Vandaag werd deel twee uitgebracht op YouTube. De video duurt bijna 58 minuten.



Van Fata Morgana - geopend in 1986 - bestond nog geen making-of. Een groep Efteling-fans besloot de archieven in te duiken om zelf een documentaire in elkaar te zetten. In de film wordt de ontwikkeling van de beroemde Efteling-attractie tot in de detail uiteengezet aan de hand van interviews en nooit eerder vertoonde beelden van de bouw.

Aan de documentaire is meer dan vijf jaar gewerkt. Begin 2016 startten de eerste gesprekken. De opnames vonden plaats tussen juni 2020 en februari 2021. Er is zestien uur aan ruw beeldmateriaal geschoten. Bovendien werden 1375 scans gemaakt van de oude foto's, tekeningen en documenten.



Ton van de Ven

De makers namen tien nieuwe interviews op. Voor drie gesprekken werd gebruikgemaakt van bestaande beelden. Zo moest voor voormalig creatief directeur Ton van de Ven geput worden uit oude opnames. Hij is in 2015 overleden.



Wel stelden zijn nabestaanden bijzondere beelden ter beschikking van een reis die Van den Ven destijds maakte naar Marokko, om inspiratie op te doen en authentieke spullen te verzamelen voor de decors. Toenmalig hoofd marketing Cees Kikstra stierf kort na de opnames. In overleg met de nabestaanden is de documentaire aan hem opgedragen.



Belichting

Het eerste deel is intussen ruim 55.000 keer bekeken. In deel twee wordt verder ingegaan op de aankleding van de animatronics, de muziek en de belichting. Het productieteam van de documentaire bestond uit Marwin van de Hoeve, Sander Roeling, Carlo van Schijndel, Piet Rullens, Melvin Blootshoofd, Nicky de Waal en Lisa van Loon-van der Drift.