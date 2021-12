Efteling

Rechtszaak over mishandeling in Efteling-vakantiepark eindigt in tranen

Twee Belgische Efteling-bezoekers hebben zich afgelopen week moeten verantwoorden voor de rechter omdat ze een minderjarige jongen mishandeld zouden hebben. Ze werden ervan verdacht onlangs een jongen in elkaar getrapt te hebben in Efteling-vakantiepark Loonsche Land. Daarover bericht het Brabants Dagblad.



In werkelijkheid zat de vork anders in de steel, vertelden de Belgische zwagers in de rechtszaal in Breda. De heren waren samen wat gaan drinken. Toen ze terugkwamen in het vakantiehuisje, vertelde de zwangere zus van één van de twee dat er mensen langs waren geweest die op de ramen bonsden en steentjes gooiden.

Daarop besloten de Franstalige Belgen de beveiliging in te lichten. Ze kregen te horen dat er een school op het park logeerde en dat er meer klachten waren gekomen over overlast. Toen ze één van jongens weg zagen vluchten, namen de vakantiegangers opnieuw contact op met de bewaking.



Opgepakt

Toch werden de zwagers uiteindelijk opgepakt en in de cel gegooid. De reden: één van de jongens heeft verklaard dat hij in elkaar getrapt is door een Franssprekende Belg. Onzin, beweert de verdachte. Hij zou de scholieren alleen gevraagd hebben om wat rustiger te zijn.



In de rechtszaal wordt het beide mannen te veel, onder meer omdat het gevaar bestaat dat de zwangerschap van de zus verkeerd afloopt. Ze kunnen niet stoppen met huilen, ook niet als de officier van justitie om vrijspraak vraagt. Daar gaat de rechter uiteindelijk in mee, omdat één aangifte van een jongeman in dit geval niet voldoende bewijs is.