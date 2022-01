Walibi Holland

Verbazing over winteropening Walibi Holland: 'Hoeveel indoor ervaringen heb je daar?'

Dat Walibi Holland van plan is om ook in de winter open te gaan, zorgt voor verbazing bij twee prominente pretparkfans. De makers van de langlopende podcast Ochtend in Pretparkland vragen zich af of het pretpark in Biddinghuizen wel klaar is voor een winteropening. Walibi Holland telt immers nauwelijks overdekte attracties.



Parken als Disneyland Paris, Phantasialand en de Efteling zijn dankzij de vele binnenlocaties uitermate geschikt om heen te gaan bij slecht weer, aldus presentator Erwin Taets. "Maar kijk nu bijvoorbeeld naar Walibi Holland, hoeveel indoor ervaringen heb je daar? Je hebt Merlin's Magic Castle en daar houdt het zo'n beetje op."

Zomaar de poorten openen zal niet werken, weet de expert. "Je moet bereid zijn om voldoende te investeren in weerbestendige omstandigheden en ik weet niet of Walibi Holland zomaar de deuren kan opengooien: hier, we gaan eens proberen of er volk komt in de winter." Bij kou en regen zullen de bezoekersaantallen extreem tegenvallen, vreest Taets. "Als je een hele week druilerig, regenachtig weer hebt, komt toch niemand naar je park?"



Raar

Slecht weer kan een grote spelbreker zijn. Om die reden investeren een hoop parken de laatste tijd in attracties die bij lage temperaturen kunnen draaien en grote restaurants. Walibi Holland doet dat niet. "Ik vind het raar om te horen dat Walibi Holland hiermee tevoorschijn komt", klinkt het in de podcast. "Omdat het nu werkelijk het laatste park is waar ik zelf aan zou denken om het 's winters bij pakweg 5 graden te gaan bezoeken."



Ook copresentator Jelle Verelst benadrukt dat er een hoop moeite gedaan zal moeten worden om 's winters iets sfeervols te maken van een dagje Walibi. Hij noemt een kerstmarkt, lichtjes, kraampjes met chocolademelk en een schaatsbaan als voorbeelden. Je moet die dingen aanbieden, je mag niet gewoon je park opengooien en zeggen: dit is het. Er moet een investering voor komen en die investering verdien je niet terug in een jaar. Je gaat geld investeren in een evenement dat moet groeien."



Darkride

Taets denkt dat een winteropening een logischere keus zou zijn als eindpunt voor een meerjarenplan, waarin voortdurend gefocust wordt op overdekte uitbreidingen. Hij denkt bijvoorbeeld aan een darkride, een overdekt speelgebied, restaurants en een theater.



"Ik kan me heel goed voorstellen dat het een plan is waarbij je denkt: we willen tegen 2027 's winters open kunnen en we gaan ervoor zorgen dat alle investeringen die we doen tussen nu en 2027 we ook kunnen gebruiken voor een winteropenstelling." Walibi Holland wil zo lang niet wachten. Daar hoopt men eind dit jaar al te kunnen starten.



Jaar later

Overigens werkt Walibi Belgium ook al een tijdje toe naar een winteropening, maar dan een jaar later. De Belgische Walibi-vestiging opent vanaf 2023 de poorten in de kerstperiode. Zusterpark Bellewaerde is er eveneens mee bezig, na enkele mislukte pogingen tussen 2005 en 2009.