Efteling

Winter Efteling wordt voorlopig nog niet afgebroken

De Efteling heeft de hoop op een winterseizoen nog niet opgegeven. Het is vooralsnog de bedoeling om het attractiepark half januari 2022 te heropenen in winterse sferen, inclusief kerstdecoraties en de Warme Winter Weide. Vorig jaar koos men ervoor om de Winter Efteling tijdens de coronasluiting vroegtijdig te beëindigen.



Toen werd eind december bekend dat de Efteling alle winterattributen alvast zou gaan opruimen. Op dat moment was duidelijk dat de sluiting in ieder geval tot 20 januari 2021 zou duren. Uiteindelijk kon het sprookjespark pas op 19 mei weer bezoekers verwelkomen.

"De resterende dagen vallen in een doorgaans rustige periode", vertelde een woordvoerder een jaar geleden. "En gasten zouden begin februari wellicht wat overlast ervaren van het afbouwen. Daarnaast willen we deze sluitingsperiode goed gebruiken."



Strategie

Op dit moment lopen de huidige coronamaatregelen tot en met vrijdag 14 januari 2022. Hoewel de kans op een verlenging reëel is, kiest de Efteling nu voor een andere strategie dan destijds. Voorlopig laat men alle winterdecoraties staan.



De situatie kan nog wel veranderen naar aanleiding van de coronaontwikkelingen. Oorspronkelijk stond de Winter Efteling op de kalender voor alle dagen tussen maandag 15 november 2021 en zondag 6 februari 2022. Sinds zondag 19 december zijn de poorten dicht.