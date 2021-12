Bobbejaanland

Pretparkfan neemt origineel achtbaankarretje uit Bobbejaanland over

Een Vlaamse pretparkfan heeft een bijzonder relikwie op de kop weten te tikken. Hij is de trotse eigenaar van een karretje van de hangende achtbaan Dreamcatcher uit Bobbejaanland. Het gaat om een oud exemplaar, uit de tijd dat de rollercoaster nog Air Race heette.



De attractie opende in 1987. Negentien jaar later, in 2006, werden de treinen vervangen. In plaats van vliegtuigjes hangen er tegenwoordig vloerloze treinen onder de baan. Eén van de twaalf originele vliegtuigjes kwam terecht op het buitenterrein van speeldorp Pee Wee in het Limburgse dorpje Posterholt.

Toen een pretparkliefhebber - een oud-medewerker van Bobbejaanland - daarvan hoorde, besloot hij de stoute schoenen aan te trekken en te informeren naar de mogelijkheden om de gondel over te nemen. Inmiddels is het vliegtuigje opgehaald.



Harde regen

De nieuwe eigenaar zegt anoniem te willen blijven. "Heel gedoe om zo'n achtbaankarretje te verplaatsen natuurlijk...", schrijft iemand die hielp bij de klus op Facebook. "De harde regen en zachte grond van de weide waarin hij stond, waren daarbij geen hulp. Het ziet er verwaarloosd uit momenteel, door 24/7 buiten te liggen."



Er is dan ook nog wat opknapwerk. "Maar het is alvast in goede handen." Air Race werd gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. De coaster is 600 meter lang.