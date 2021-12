Parc Astérix

Video: bezoeker Parc Astérix in paniek als veiligheidsriem bij attractie scheurt

Een bezoeker van het Franse pretpark Parc Astérix heeft angstige momenten beleefd in een attractie. Een filmpje op TikTok laat zien hoe een man geschokt gereageerd als zijn veiligheidsriem gescheurd blijkt te zijn. Het voorval vond plaats bij het 12 meter hoge vliegende tapijt Le Cheval de Troie.



De video bestaat uit een hoop geschreeuw en gegil. De Fransman en zijn gezelschap zijn overduidelijk behoorlijk overstuur. Volgens de passagier zorgde het scheuren van de riem voor een gevaarlijke situatie. "We moesten met onze handen vasthouden totdat de attractie stopte", schrijft hij.

In de reacties onder het filmpje wijzen kijkers erop dat er naast de riem altijd nog een veiligheidsbeugel is die inzittenden op hun plek houdt. De riem dient slechts als een extra controle. Toch is de videomaker er nog niet helemaal gerust op.



"Wat er gebeurde, was aanleiding om de attractie een tijdje stil te leggen", legt de Fransman uit. "Dus ik denk dat ik wel een reden had om bang te zijn." De originele TikTok-video werd inmiddels 475.000 keer bekeken. Le Cheval de Troie, gebouwd door de Duitse firma Zierer, is bijna 33 jaar oud.