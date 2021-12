Zoo Zürich

Zebra overleden na aanval door neushoorn in Zwitserse dierentuin

In een dierentuin in Zwitserland is afgelopen week een zebra aangevallen door een neushoorn. Dat gebeurde op de Afrikaanse savanne van Zoo Zürich. Het zebramannetje moest de confrontatie bekopen met de dood: hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.



Het incident vond vrijdag plaats rond het middaguur, meldt het dierenpark in een verklaring. Er waren op dat moment toeschouwers aanwezig die het voorval zagen gebeuren. Na afloop hebben medewerkers de omgeving afgezet. De zebra raakte zwaargewond aan zijn maag alvorens hij stierf.

Directeur Severin Dresse spreekt over "een zeer verdrietige en onaangename gebeurtenis". "Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er altijd een risico wanneer verschillende diersoorten met elkaar samenleven. Zo'n pijnlijke aanvaring als vandaag is echter een uitzondering."



Terugtrekken

De savanne werd geopend in 2020. Naast neushoorns en zebra's leven er ook giraffen, antilopen, struisvogels en kippen. Een goede zaak, houdt Dresse vol. "Voor de dieren is deze vorm van verrijking een zeer waardevolle aanvulling op hun dagelijkse leven." Hij benadrukt dat er plekken zijn waar fysieke zwakkere dieren zich kunnen terugtrekken als dat nodig is.



Het dodelijke conflict heeft geen gevolgen voor de mannelijke neushoorn. Hij mag gewoon in het park blijven. Vermoedelijk wilde de neushoorn de zebra alleen opzij duwen. "Het dier handelde volgens zijn natuurlijke instinct. We zijn niet van plan om hem te doden."



Krokodil

Vorig jaar kwam een verzorgster van Zoo Zürich om het leven toen ze werd aangevallen door een Siberische tijger, voor de ogen van het publiek. Een jaar eerder werd een krokodil doodgeschoten nadat het dier een verzorgster had gebeten.