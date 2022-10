The London Resort

Aankondiging van nieuw mega-attractiepark nu tien jaar geleden: nog steeds geen schop de grond in

Krijgt Engeland ooit nog een gloednieuw mega-attractiepark? Het is precies tien jaar geleden dat The London Resort werd aangekondigd, een gigantisch pretparkresort met hotels, theaters, evenementenlocaties, een waterpark en hypermoderne attracties rond beroemde films. Paramount London, zoals het project aanvankelijk werd genoemd, zou in eerste instantie in 2018 opengaan.



Bij de presentatie van de plannen in oktober 2012 spraken de initiatiefnemers over het grootste attractiepark van Europa, dat een geduchte concurrent zou gaan worden voor Disneyland Paris. Het afgelopen decennium werd het initiatief echter geplaagd door tegenslagen en vertragingen. Zo duurde het enorm lang voordat de bouwaanvraag ingediend kon worden.

Dat gebeurde uiteindelijk pas begin 2021, na veel gedoe over de gevolgen voor het milieu. Het project was toen al fink afgeschaald ten opzichte van de originele concepten: van het grootste pretpark van het continent is allang geen sprake meer. Slechts één themagebied is tot nu toe concreet aangekondigd: een gedeelte met dino-attracties.



Beschermde status

Na het indienen van de aanvraag bleek dat de beoogde locatie een beschermde status heeft gekregen. In maart 2022 werd daarom besloten om de bouwaanvraag weer in te trekken. Enkele weken eerder had de Britse publieke omroep BBC al besloten om een samenwerkingsverband met het park op te zeggen. Filmmaatschappij Paramount Pictures deed hetzelfde in 2017, maar kwam daar in 2019 weer op terug.



Wordt het intrekken van de aanvraag de genadeklap voor The London Resort? Sinds het naar buiten komen van het desastreuze nieuws bleef het stil. Als mogelijk openingsjaar hield men tot dan toe 2025 aan. Mocht het resort ooit nog van de grond komen, dan zal dat waarschijnlijk pas veel later zijn. De kans lijkt echter groter dat er sprake is van één groot luchtkasteel, dat de gemoederen nu al tien jaar bezighoudt.