The London Resort

Engels pretparkresort stelt openingsjaar weer uit: plannen afgeslankt

De opening van een gigantisch pretparkresort in Engeland wordt verder naar achteren geschoven. The London Resort, met attracties rond producties van filmmaatschappij Paramount Pictures, werd in 2012 aangekondigd. De opening had in 2018 moeten plaatsvinden. Inmiddels zijn we ruim negen jaar verder en ging er nog geen schop de grond in. Het openingsjaar is al talloze keren uitgesteld.



De afgelopen periode werd steevast gesproken over een opening in 2024. Sinds kort houdt men in officiële communicatie 2025 aan als openingsjaar, weer een jaar later dus. Tegelijkertijd verscheen wederom een nieuw ontwerp van het attractiepark, dat plotseling een stuk kleinschaliger lijkt dan voorheen.

Het uiterlijk van The London Resort staat nog allesbehalve vast. Telkens als er een nieuw concept verschijnt, heeft het toekomstige park een nieuwe indeling en een andere opzet. Op een recent bovenaanzicht oogt het resort compacter dan voorheen, met minder attracties en minder themagebieden.



Flying coaster

Op het ontwerp is ook een dinogebied zichtbaar dat afgelopen voorjaar werd aangekondigd. Daarin moeten onder meer een flying coaster, een familieachtbaan, een 4D-simulator, een interactieve darkride en een theater komen te staan. Het park moet komen te liggen in graafschap Kent.



Het is duidelijk waarom het mogelijke openingsjaar opnieuw verplaatst is. De ontwikkeling van The London Resort wordt geplaagd door obstakels en tegenslagen. Zo zien buurtbewoners de plannen niet zitten omdat ze vrezen voor overlast. Daarnaast heeft het gebied een beschermde status, wat het verkrijgen van een bouwvergunning lastiger maakt. Bovendien worden de initiatiefnemers actief tegenwerkt door concurrent Merlin Entertainments.