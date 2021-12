The London Resort

Amerikaans pretparkresort Universal heeft bedenkingen bij plan voor Engels attractiepark

Een ontwerp voor het Engelse attractiepark The London Resort heeft de aandacht weten te trekken van een Amerikaanse concurrent. Gisteren kwam een nieuw concept naar buiten van het pretparkresort in Groot-Brittannië, dat in 2025 open moet gaan. Naar aanleiding daarvan laat Universal Orlando Resort, gelegen in de staat Florida, op Twitter van zich horen.



Universal Orlando Resort is een grote naam in de industrie, met drie themaparken: Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure en Universal's Volcano Bay. In 2019 werd een plan gepresenteerd voor een vierde park: Universal's Epic Universe.

Volgens de Amerikanen lijkt het nieuwe ontwerp voor The London Resort wel héél erg op een eerder gepubliceerd concept voor Universal's Epic Universe. Beide impressies tonen een bovenaanzicht in het donker met verlichte attracties, smalle straatjes tussen gebouwen, vijvers met bruggen, lampen die de lucht in schijnen en heel veel vuurwerk. Ook het kleurgebruik komt grotendeels overeen.



Reactie

Het Engelse ontwerp zorgt dan ook voor gefronste wenkbrauwen bij Universal, blijkt uit een summier Twitter-bericht. "Ummm", luidt de komische reactie van het officiële Universal-account op de afbeelding van The London Resort. "Het lijkt inderdaad wel heel erg op iets anders", reageert degene die het nieuws de wereld in slingerde.



Er is overigens nog een onderdeel op het ontwerp dat voor verbazing gezorgd zal hebben bij Universal: bovenop een middeleeuws gebouw is een vuurspuwende draak zichtbaar. Die vertoont opvallend veel gelijkenissen met de draak in het Harry Potter-gebied van Universal Studios Florida, geopend in 2014.