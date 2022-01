Disneyland Paris

Strengere coronaregels in Disneyland Paris: binnenkort 2G-beleid

Frankrijk heeft de coronaregels afgelopen weekend aangescherpt. Dat heeft ook gevolgen voor een bezoek aan Disneyland Paris. Zeer binnenkort worden de maatregelen nóg strenger. Frankrijk werkt aan het invoeren van het 2G-beleid. Een tripje naar Disneyland is dan geen optie meer voor ongevaccineerden.



Sinds zaterdag 15 januari is een coronabewijs van bezoekers vanaf 18 jaar alleen nog geldig als ze uiterlijk zeven maanden na hun laatste prik een boostervaccinatie hebben gehad. Wie nog geen boosterprik kreeg of helemaal niet gevaccineerd is, zal bij de ingang van het Disney-resort een negatief testresultaat van maximaal 24 uur oud moeten tonen.

Voor personen gevaccineerd met het Janssen-vaccin gelden in Frankrijk afwijkende richtlijnen. Die zijn te vinden op de Disney-site en de website van de Franse overheid.



Pass vaccinal

Binnen afzienbare tijd zal een bezoek aan Disneyland Paris helemaal niet meer mogelijk zijn met een testbewijs. Nu de Franse senaat het 2G-beleid heeft goedgekeurd, wordt de zogeheten pass sanitaire vervangen door de pass vaccinal. De invoering vindt waarschijnlijk binnen enkele dagen plaats.



Restaurants, culturele instellingen, pretparken en andere publieke locaties zijn dan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Het gevolg is dat ongevaccineerden niet meer welkom zijn in Disneyland Paris.



Scannen

Overigens laat de controle van coronabewijzen in het Disney-resort op dit moment nogal te wensen over. Beveiligers scannen wel de benodigde QR-code, maar checken daarbij steevast geen identiteitsbewijzen. Daardoor is het doodeenvoudig om binnen te komen met de code van iemand anders.