Disneyland Paris

Opvallende tv-commercial Disneyland Paris: 'Je hebt nog nooit zo veel zin gehad in januari'

Disneyland Paris lanceert deze week een nieuwe tv-commercial over oud en nieuw. Daarin is te zien hoe vrienden oudejaarsavond samen thuis doorbrengen. Maar tot grote verbazing van de gasten starten de man en vrouw des huizes al ruim vóór middernacht plots met aftellen en feestvieren.



Vervolgens krijgt het gezelschap veel te vroeg de beste wensen voor het nieuwe jaar en wordt iedereen buiten de deur gezet. De boodschap: het koppel kan niet wachten tot januari 2022, want in Disneyland Paris keren een parade en een avondshow terug.

"Je hebt nog nooit zo veel zin gehad in januari", verschijnt in beeld. In een beschrijving onder de video valt te lezen: "Januari betekent kou, grijze luchten en het is al donker om 17.00 uur... Toch zul je dit jaar nog nooit zo'n haast hebben gehad om januari te laten starten." De reclame laat opvallend genoeg bijna niets zien van het Disney-resort zelf: alleen het kasteel komt even in beeld.



Elke dag

Vuurwerkspektakel Disney Illuminations is sinds maandag 20 december weer dagelijks te zien, na een afwezigheid van meer dan twintig maanden. Vanaf maandag 10 januari kunnen bezoekers ook weer elke dag kijken naar Disney Stars on Parade. Tot die tijd is er een kerstparade.