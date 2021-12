Tierpark Aletsch

Zwitserse dierentuin schiet zes steenbokken af omdat niemand ze wil overnemen

Een dierentuin in Zwitserland heeft zes steenbokken gedood. Omdat Tierpark Aletsch definitief de poorten sluit, moest er gezocht worden naar een nieuw onderkomen voor de dieren. Dwerggeiten en marmotten konden elders opgevangen worden, maar voor de steenbokken bleek nergens plek te zijn.



"We hebben alle dierentuinen in het land aangeschreven met de vraag of ze de dieren willen overnemen", vertelt directeur Madlen Bortis aan regionale media. Er kwamen echter alleen afwijzingen: niemand wilde de steenbokken hebben. Daarom zijn ze afgeschoten.

Het herintroduceren van de steenbokken in het wild was ook geen optie. Dat is namelijk bij wet verboden. Het dierentuinpersoneel zag daarom geen andere optie dan het afmaken van de dieren. "Dit gaat ons zeer aan het hart", aldus Bortis.



Vergunning

Tierpark Aletsch, gelegen in het Zwitserse Aletschgebied, bestond ruim vijftig jaar. Het park had al langer te maken met financiële problemen. Nu valt het doek vanwege het ontbreken van een exploitatievergunning. Men kon niet meer voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van jachtopzieners en omheiningen.