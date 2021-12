Parc Astérix

Parc Astérix wil het de komende jaren opnemen tegen Disneyland Paris

Parc Astérix hoopt zich de komende jaren in de kijker te spelen bij internationale bezoekers. Op de manier wil het Franse pretpark de rechtstreekse concurrentiestrijd aangaan met Disneyland Paris, nu nog de onbetwiste nummer één in Frankrijk.



Met het oog op de Olympische Spelen van 2024, die worden gehouden in Parijs, is het de bedoeling om wat van Disney's marktaandeel af te snoepen. Dat vertelt adjunct-directeur Sébastien Retailleau in gesprek met de Spaanse krant La Vanguardia. Hij neemt de naam Disney echter liever niet in de mond: het directielid spreekt vaak over "dat andere park in de buurt" of "dat figuur met die grote oren", doelend op Mickey Mouse.

De strategie is echter duidelijk: het percentage buitenlandse bezoekers vergroten, ten koste van Disneyland. Men heeft nog een lange weg te gaan. Ook vóór de coronacrisis verwelkomde Parc Astérix bijna alleen Fransen. In 2019 bedroeg het percentage internationale bezoekers slechts 7 procent, waarvan het merendeel Belgen. Nu wil men de pijlen richten op Spanje.



Wapens

Daar heeft nog bijna niemand ooit van Parc Astérix gehoord, realiseert Retailleau zich. "Maar we hebben de wapens om de strijd aan te gaan met Mickey Mouse." De afgelopen jaren werden miljoenen euro's geïnvesteerd in uitbreidingen. In de aanloop naar de Olympische Spelen smijt het ambitieuze park opnieuw met geld.



In 2022 wordt een houten achtbaan vernieuwd, in 2023 opent de spectaculaire lanceerachtbaan Toutatis. "En Asterix is één van de best verkopende strips ter wereld. Dat is voor Fransen een nationale trots." Door Asterix en Obelix in de schijnwerpers te zetten in Spanje, moeten Spanjaarden overgehaald worden om een bezoek te brengen aan het Gallische attractiepark nabij Parijs.



Tweede park

Parc Astérix was vóór de coronacrisis goed voor ruim twee miljoen bezoekers per jaar, terwijl de twee Disney-parken samen vijftien miljoen gasten scoorden. Eerder dit jaar sprak de directie van eigenaar Compagnie des Alpes al de wens uit om in de toekomst een tweede Asterix-park te openen, bijvoorbeeld een waterpark.