Efteling

Foto: originele kerstwens vanuit wildwaterbaan Efteling

Een Efteling-medewerker heeft een originele plek uitgekozen voor een speciale kerstfoto. Hij besloot zichzelf te laten fotograferen in de vaargeul van wildwaterbaan Piraña, waar hij met behulp van hogedrukspuiten de woorden "fijne feestdagen" in de vloer had gespoten.



Het eindresultaat van de vrolijke kerstwens verscheen op Facebook. Eigenlijk zou de Piraña deze winter voor het eerst geopend blijven tot begin januari, dus ook tijdens de kerstvakantie. Door de onverwachte coronasluiting van de Efteling is de attractie nu alsnog dicht.

Voorlopig blijft het attractiepark in ieder geval gesloten tot en met vrijdag 14 januari volgend jaar. Producten die over de datum zouden gaan, zijn geschonken aan de lokale voedselbank. De Winter Efteling staat op de planning tot en met zondag 6 februari.