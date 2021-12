Efteling

Podcastmakers krijgen unieke rondleiding door werkplaatsen Efteling

Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toegaat in de Efteling? Het team van Efteling-podcast Kleine Boodschap kreeg onlangs een rondleiding op een bijzondere plek, die normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek: het Gildehuis. Dat complex bestaat uit technische en creatieve werkplaatsen waar onderdelen van attracties worden gebouwd en opgeknapt.



Na een introductie door onderhoudsmanager Mark Haers brengen podcastpresentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers achtereenvolgens een bezoek aan de afdelingen bouwdienst, groendienst, milieudienst, decoratie en vormgeving, werktuigbouwkunde, elektro en servicedienst. Daar praten ze met de verschillende teamleiders.

Zo leren luisteraars precies welke afdeling verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden in de Efteling. Ook krijgen ze antwoord op vragen als: wat gebeurt er als een attractie stilvalt? Wie bepaalt welke storing als eerst wordt opgelost? Hoe zien de werkplaatsen eruit? Hoe gaat het opknappen van een sprookjesfiguur in zijn werk? En wat gebeurt er 's ochtends vóór openingstijd?



Carnaval Festival

Het Gildehuis bevindt zich aan de rand van het attractiepark, op het Dienstencentrum achter Carnaval Festival. De aflevering duurt bijna 110 minuten. Hinssen en Sprangers troffen tijdens de opnames verschillende bekende onderdelen aan in het gebouw, zoals boten van Fata Morgana, treinen van Max & Moritz, attributen van Monsieur Cannibale, een trein van Joris en de Draak en decors van het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad.