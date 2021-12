Europa-Park

Coronaregels voor bezoekers Europa-Park wéér veranderd

De coronaregels voor bezoekers van Europa-Park blijven veranderen. Door alsmaar wijzigende maatregelen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg moet het attractiepark voortdurend de regels aanpassen. Vanaf maandag 27 december geldt wéér een ander beleid.



Eerder werd bekendgemaakt dat personen zonder boostervaccinatie zich voortaan ook moeten laten testen. Later kwam de politiek daar gedeeltelijk op terug: toen gold die regel alleen nog voor bezoekers die langer dan zes maanden geleden hun laatste vaccinatie hadden gehad.

Voor niet-gevaccineerde mensen was een dagje Europa-Park sowieso al geen optie meer. Onlangs kwamen daar aangescherpte regels voor schoolgaande kinderen bij: hun uitzonderingspositie vervalt in de kerstvakantie. Dan hebben ze plotseling wél een negatieve testuitslag nodig om binnen te komen.



Drie maanden

Nu volgt opnieuw een aanscherping. Concreet betekent het dat personen alleen nog zonder test naar binnen kunnen als ze hun laatste vaccinatie in de afgelopen drie maanden hebben gehad. Wie nog niet aan de beurt is gekomen voor een boosterprik, zal in de meeste gevallen dus een aanvullende coronatest moeten doen.



De plotselinge aanscherping zorgt voor een hoop frustratie op kantoor bij Europa-Park, schrijft webcare-medewerker Sébastien Ganzer op Twitter. "We danken Baden-Württemberg hartelijk voor het kerstcadeau: nieuwe coronabeperkingen opleggen op 23 december om 20.00 uur, wetende dat Europa-Park-medewerkers normaal gesproken niet werken op de 24e...", verzucht hij.