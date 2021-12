Gardaland Resort

Attractiepark Gardaland werkt mee aan kindervaccinaties: entertainment en vrijkaarten

Het Italiaanse attractiepark Gardaland zet zich in voor het vaccineren van kinderen. Een speciaal kindervaccinatiecentrum in Milaan staat volledig in het teken van het pretpark. Aanwezige kinderen worden opgevrolijkt met Gardaland-decoraties, -tekenfilms, -mascottes en gratis tickets.



"Het doel is om de kleintjes op hun gemak te stellen en deze plek zo min mogelijk medisch te laten voelen", vertelt Gardaland-evenementenmanager Massimo Zuccotti aan regionale media. In het centrum krijgen kinderen tussen 5 en 11 jaar hun coronaprik. Ze worden verwelkomd door clowns en de personages uit het pretpark.

Verder zijn er negen televisies aanwezig die doorlopend Gardaland-cartoons uitzenden. Alle geprikte kinderen ontvangen een speciaal certificaat waarop staat dat ze zich verdienstelijk hebben opgesteld in de strijd tegen het coronavirus.



Gratis ticket

Wie zich vóór Kerstmis heeft laten inenten, kreeg bovendien een gratis ticket voor het attractiepark mee naar huis. Het vaccinatiecentrum, gelegen op zo'n tachtig minuten rijden van het pretpark, is de komende tijd dagelijks geopend. De afgelopen weken zijn er meer dan 70.000 vaccinatieafspraken gemaakt.



Onlangs werd al duidelijk dat ook het Italiaanse Leolandia kindervaccinaties steunt. Daar mogen kinderen op vertoon van hun vaccinatiebewijs gratis naar binnen.