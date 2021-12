Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt meer informatie over renovatie Disneyland Hotel

De grote verbouwing van het Disneyland Hotel in Disneyland Paris is begonnen. Na maanden van voorbereidende werkzaamheden gaat men nu van start met de daadwerkelijke transformatie. Het hotelcomplex uit 1992 ondergaat een ingrijpende metamorfose, vergelijkbaar met de recente opknapbeurt van Disney's Hotel New York.



De afgelopen periode is het oude meubilair verwijderd. Een deel werd beschikbaar besteld aan medewerkers. Ruim 1500 meubelstukken zijn gedoneerd aan kringloopwinkels. Schilderijen uit het vijfsterrenhotel verschenen in een Disney-winkel.

Waar Hotel New York een Marvel-thema kreeg, komt het Disneyland Hotel in het teken te staan van prinsen en prinsessen. Disney spreekt over "prachtig gedecoreerde kamers en suites geïnspireerd op klassiekers als Beauty and the Beast, Cinderella en Sleeping Beauty, maar ook recente successen als Tangled en Frozen". Er komen "bijzondere Disney-elementen", zoals een spiegel in Rapunzel-stijl.



Lobby

Tegelijkertijd is er aandacht voor de faciliteiten en technologie. "Het culinaire aanbod wordt verbeterd en zelfs uitgebreid tot in de lobby", belooft men. Er komt ook een extra lounge. Het iconische Disneyland Hotel vormt de ingang van het Disneyland Park. De buitenkant wordt ook opgeknapt, maar het Victoriaanse uiterlijk verandert niet.