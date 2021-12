Efteling

Video: Efteling-sprookje De Rode Schoentjes nagebouwd in Lego

Een fanatieke Lego-bouwer heeft het sprookje van De Rode Schoentjes uit de Efteling nagemaakt. Bijzonder is dat het tafereel echt werkt. Door aan een hendel te draaien, dansen de schoentjes een rondje zoals ze dat sinds 1953 ook doen in het Sprookjesbos.



Een video van de inventieve creatie verscheen op de Amerikaanse sociale nieuwswebsite Reddit. "Kijk wat er gebeurt als er aan de hendel gedraaid wordt", luidt de titel. "Gebaseerd op De Rode Schoentjes in themapark de Efteling, alleen gebouwd met Lego", vult de Nederlandse maker aan.

Een aanvullende foto onthult hoe het mechanisme precies werkt. Er werden acht Lego-magneten voor gebruikt. "Onder beide schoenen zitten twee magneten: eentje vooraan en eentje onder de hak", luidt de uitleg. "De magneten in de tafel gaan omhoog en omlaag, dus dan wipt het schoentje over de rolletjes."



Draaiende schijven

De techniek in de Efteling werd in de jaren vijftig ontwikkeld door uitvinder Peter Reijnders. Hij liet de schoentjes bewegen met behulp van elektromagneten, bevestigd op draaiende schijven. Hoewel het mechanisme in de loop der jaren een aantal keer gemoderniseerd is, bleef de basis hetzelfde.