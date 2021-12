Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen lanceert nieuw kerstnummer tijdens coronasluiting

Ondanks een onverwachte coronasluiting probeert Attractiepark Slagharen de kerststemming erin te houden. Het Overijsselse pretpark liet speciaal voor de kerstperiode een lied componeren, dat gebruikt zou worden bij entertainmentacts. Nu die niet door kunnen gaan, is het nummer online gepubliceerd.



In de Slagharen Christmas Song wordt gezongen over kerst vieren in het attractiepark. Het kerstlied werd gemaakt in samenwerking met entertainmentbedrijf Aniba, waar Slagharen al jaren mee optrekt voor het entertainmentprogramma.

In een bijbehorende videoclip op YouTube zijn ook beelden te zien van personeelsleden die met hun eigen auto door het park rijden om hun kerstpakket in ontvangst te nemen. "Met deze gezellige jingles komen we toch nog een beetje in kerstsferen", laat het park weten.



Vakantiepark

Door de coronamaatregelen was Slagharen op zaterdag 18 december voorlopig voor het laatst geopend. Ook het vakantiepark blijft de rest van de winter dicht. Het nieuwe seizoen start naar verwachting eind maart 2022.