Disneyland Paris

Disneyland Paris schrapt oud-en-nieuwfeest, maar parken blijven open

Een groot oud-en-nieuwfeest in Disneyland Paris gaat niet door. Eigenlijk zou in het Disneyland Park een speciaal evenement plaatsvinden, van 20.00 tot 02.00 uur. Dat vindt Disney bij nader inzien toch niet verstandig. Frankrijk is, net als de rest van Europa, in de greep van de omikronvariant van het coronavirus.



"Gezien de huidige situatie en de actuele maatregelen van de Franse autoriteiten, hebben we de lastige beslissing moeten nemen om het speciale nieuwjaarsfeest in Disneyland Paris te schrappen", laat men weten.

Oudejaarsavond doorbrengen in Disneyland Paris kan nog steeds. Beide Disney-parken zijn op vrijdag 31 december langer geopend voor reguliere gasten. Het Disneyland Park is toegankelijk tot 01.00 uur, het Walt Disney Studios Park sluit om 00.30 uur. Er wordt gezorgd voor extra entertainment zoals meet-and-greets, shows en een bijzondere parade.



Hele dag

Er hoeven geen aparte entreekaarten meer voor gekocht worden: bezoekers met een geldig toegangsbewijs voor 31 december, kunnen de hele dag blijven. Losse tickets voor het feest zijn automatisch geannuleerd. Wie al kaarten had gekocht, krijgt het geld terug.