Attractiepark Toverland

Toverland dicht: hapjes en drankjes worden uitgedeeld aan abonnementhouders

Toverland verwent abonnementhouders met een gratis pretpakket. Nu het attractiepark noodgedwongen gesloten is, kunnen heel veel levensmiddelen niet meer verkocht worden. Abonnees maken kans op een Borrelbox met hapjes en drankjes. Er worden honderd stuks weggegeven.



"We zitten bij onze horecalocaties nog met volop ingeslagen voorraden voor de aankomende kerstdagen", laat Toverland weten. "Omdat weggooien zonde is, spelen we graag voor kerstman." Magic Members, zoals de abonnementhouders worden genoemd, kunnen zich tot en met zondag 26 december opgeven.

Een dag later krijgen ze te horen of ze een box hebben gewonnen. "Ideaal bijvoorbeeld om je oudejaarsavond mee in te luiden." Het ophalen van een gratis doos of tas kan alleen op donderdag 30 december, tussen 12:00 en 15:00 uur. Opsturen is niet mogelijk.



Glühwein

De inhoud kan per box verschillen. Men geeft onder meer glühwein, marshmallows, zoetigheden, hartige snacks met ovenschaal, verse drankjes, kwartetspellen, sierkussens en gymtassen weg. De houdbaarheid van de verse producten is beperkt. Toverland raad aan om die binnen 48 uur op te eten.