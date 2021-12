Leolandia

Italiaans pretpark geeft gevaccineerde kinderen gratis toegang

Het Italiaanse pretpark Leolandia lanceert een opvallende campagne: kinderen van 5 tot en met 11 jaar die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus mogen eenmalig gratis naar binnen. Bovendien krijgen ze een knuffel cadeau.



Het maakt Leolandia niet uit waar en wanneer kinderen hun prik hebben gehad. Op vertoon van een geldig vaccinatiebewijs krijgen ze bij de kassa direct hun ticket en een voucher om de knuffel op te halen bij de LeoShop. De actie is geldig tot en met 9 januari en in het voorseizoen van 12 maart tot en met 31 mei.

"Leolandia heeft zich altijd gericht op kinderen tot 12 jaar", zegt directeur Giuseppe Ira. "Vanwege de vaccinatiecampagne gericht op onze kleine gasten, willen we een sterk signaal afgeven aan families die zoveel hebben geleden onder de beperkingen die zijn opgelegd door de pandemie."



Zorgeloos

De campagne kost Leolandia naar schatting 1 miljoen euro. Ira: "We willen kinderen een beetje zorgeloos plezier geven in ruil voor hun inzet voor de gezondheid en toekomst van ons allemaal."