Europa-Park

Video: eigenaar Europa-Park als dronepiloot in kerstboodschap

Roland Mack, de eigenaar van Europa-Park, ontpopt zich tot een heuse dronepiloot. In een kerstboodschap van het Duitse attractiepark is te zien hoe de pretparkbaas een drone bestuurt die rakelings langs attracties en gebouwen in het park vliegt.



Wanneer de drone verlichte rechthoekige doelen passeert, worden de lampjes in het gebied geactiveerd. Zijn broer Jürgen en zijn zoons Michael en Thomas, die tegenwoordig de dagelijkse leiding op zich nemen, kijken ondertussen lachend toe op de achtergrond.

De drone vliegt via de hoofdentree naar het Italiaanse en Franse themagebied, gevolgd door themadeel IJsland met lanceerachtbaan Blue Fire. Uiteindelijk spreekt Roland Mack de kijker persoonlijk toe. "We wensen jullie een vredig en een gelukkig kerstfeest en natuurlijk een beter nieuwjaar", zegt hij onder meer.



Kerstvakantie

In tegenstelling tot vorig jaar is Europa-Park dit keer wél geopend tijdens de kerstvakantie, hetzij met zeer strenge regels. Zo mogen alleen bezoekers naar binnen die volledig gevaccineerd of recent genezen zijn. Wie de laatste vaccinatie langer dan zes maanden geleden heeft gehad, zal ook een coronatest moeten doen.