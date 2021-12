Pairi Daiza

Culinair recensent bezoekt dierenpark Pairi Daiza: 'Stevige prijs en flaters in de bediening'

Een bekende Vlaamse restaurantrecensent heeft een bezoek gebracht een Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux. Voor dagblad De Tijd onderwierp criticus Jan Scheidtweiler de eetgelegenheid Le Mökki aan een test. Hij was uiteindelijk redelijk tevreden, al had hij wel een hoop op- en aanmerkingen.



Le Mökki bevindt zich tegenover de ijsberen in het themagebied The Land of the Cold. Scheidtweiler realiseert zich dat dierentuinen geen goede naam hebben op het gebied van culinair plezier. "Dat associëren we meestal met wafels en hamburgers." Pairi Daiza legt de lat echter een stuk hoger.

Blijven eten in Le Mökki is nog een hele opgave, ontdekt de kritische deskundige. Dagbezoekers zijn alleen 's middags welkom, 's avonds is het restaurant gereserveerd voor verblijfsgasten. Maar voor hen is dan alleen een menu met vier (74 euro) of zes gangen (94 euro) beschikbaar.



Verwarring

"De verwarring daarover is het eerste incident in een reeks van halve fouten en volledige misverstanden", klaagt Scheidtweiler. "De onhandige manier waarop de bediening daarmee omgaat, zet een domper op de beleving." Ook de maaltijd zelf kent een valse start. De recensent spreekt over "een hindernissenparcours".



"Van de drie aperitiefhapjes is er maar één geslaagd. Het voorgerecht belooft veel, maar ontgoochelt: lekkere schijfjes rauwe coquille bezwijken onder gelei en mousse van groene appel." De wijnkaart wordt "een gemiste kans" genoemd.



Originele creatie

De gerechten die volgen, vallen wel in de smaak. "Zelfs het dessert, in veel gastronomische restaurants een verplicht nummer, is een originele creatie." Uiteindelijk was Scheidtweiler 243 euro kwijt voor drie personen. Le Mökki is volgens hem een "een beloftevol restaurant, al staat het nog niet op het niveau van deze bijzondere zoo". Concluderend: "Door de stevige prijs en de flaters in de bediening kom ik voorlopig niet terug."