Familypark

Oostenrijks pretpark opent grootste waterbaan van het land

De grootste waterbaan van Oostenrijk is afgelopen weekend officieel geopend in attractiepark Familypark. Biberburg, zoals de attractie heet, bestaat uit een bochtig parcours met een draai-element, een 17 meter hoge open lift gevolgd door een afdaling, een heuvel en een splash.



De familieattractie van 9,5 miljoen euro, gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein, is vormgegeven als een houtzagerij met bevers. Naast de baan staan beverfiguren. Biberburg is Duits voor 'beverkasteel'.

De bootjes hebben acht zitplaatsen. Een gedeelte van het 325 meter lange parcours leggen de bezoekers achterwaarts af. Na de grote afdaling zijn opvarenden even gewichtloos. Op de plek van de waterbaan was eerder een kinderboerderij te vinden. Het park investeerde ook in een nieuwe horecalocatie en een nieuwe souvenirwinkel.



Belg

Familypark wordt gerund door de Franse groep Compagnie des Alpes, bekend van bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix. Directeur is de Belg Filip De Witte. "Sinds de overname door Compagnie des Alpes in 2019 hebben we constant geïnvesteerd in kwalitatieve belevingen voor de hele familie", laat hij weten. "Dat verhaal wordt vervolgd."