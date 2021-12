Efteling

Efteling-fan leeft zich uit: nieuw hotel nu al nagebouwd in computerspel

De Efteling heeft de komst van een nieuw hotel nog niet officieel bevestigd, maar dat houdt creatieve fans niet tegen. Martijn Mostert (23) uit Vlaardingen besloot het hotelcomplex, waarvan afgelopen weekend ontwerpen uitlekten via Looopings, alvast na te bouwen in computergame Planet Coaster. Het resultaat deelde hij op Twitter.



Mostert was er drie dagen mee bezig. In de digitale creatie zijn 23.538 objecten verwerkt. "Het was nog wel puzzelen om het hotel te bouwen aan de hand van drie afbeeldingen", legt de maker uit. "De voorkant was makkelijk, omdat hier ook een technische tekening van bestaat, maar de zijkanten waren minder goed te zien." Daar heeft hij deels een eigen invulling aan gegeven.

Het nieuwe hotel wordt gebouwd op het Dwarrelplein, bij de hoofdingang van het attractiepark. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, maar de Efteling hult zich tegenover de buitenwereld nog in stilzwijgen. Het plein zelf krijgt straks ook een andere invulling.



Huis van de Vijf Zintuigen

Gamer Mostert werkt ondertussen nog aan het zo realistisch mogelijk namaken van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen in Planet Coaster. "Dus wellicht dat ik het hotel daar dan bijzet, in de toekomst."