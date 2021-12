Nieuws

Ook strengere regels in België: binnenattracties en overdekte pretparken weer dicht

In navolging van andere landen in Europa scherpt ook België de coronaregels aan. En in tegenstelling tot in Nederland, mogen bij onze zuiderburen de pretparken en dierentuinen vooralsnog in principe geopend blijven. Ze krijgen wel te maken met extra restricties, die op zondag 26 december ingaan.



Zo moeten binnenattracties in pretparken, binnenverblijven in dierentuinen, overdekte waterparadijzen, bioscopen, theaterzalen en overdekte attractieparken straks de deuren sluiten. Hierdoor zijn Plopsa Station Antwerp en Plopsa Indoor Hasselt aanstaande zaterdag voorlopig voor het laatst geopend.

Zwembaden Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit zijn vanaf zondag alleen nog toegankelijk om baantjes te trekken. Aqualibi bij Walibi Belgium en het Bellewaerde Aquapark gaan helemaal dicht. Voor Aqualibi is dat extra zuur: dat waterpark was ruim vijf maanden dicht vanwege schade door noodweer. Deze week vond de langverwachte heropening plaats, maar al na vijf openingsdagen kan het complex weer sluiten.



Ballenbad

In Plopsaland De Panne mag het overdekte gedeelte Mayaland niet meer open. Daar waren enkele speelattracties, waaronder de glijbaan, het ballenbad en klimtoestellen, al een tijdje niet in gebruik in verband met de coronamaatregelen.



Verder zal darkride Het Bos van Plop gesloten moeten worden. Bij andere attracties met binnenwachtrijen, zoals lanceerachtbaan Anubis The Ride en houten achtbaan Heidi The Ride, worden de rijen naar buiten verplaatst. Voor restaurants komen er geen strengere regels.



Dolfijnenshow

In Boudewijn Seapark was de overdekte speeltuin Bobo's Indoor al dicht. In het tweede gedeelte van de kerstvakantie kan ook de dolfijnenshow daar niet meer opgevoerd worden. Bobbejaanland, Walibi Belgium, Bellewaerde en Plopsa Coo zijn 's winters sowieso niet geopend.



Het is niet voor het eerst dat de parken in België hun binnenattracties moeten sluiten. Dat was eerder al het geval tussen 8 mei en 9 juni van dit jaar.