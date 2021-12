Attractiepark Toverland

Toverland start eerder met winteronderhoud door lockdown

Nu het kerstseizoen van Toverland vroegtijdig ten einde is gekomen door de lockdown, kunnen de winterse werkzaamheden in het park eerder beginnen. Men is nu al gestart met onderhoudsklussen die eigenlijk pas na de kerstvakantie aangepakt zouden worden, zoals het vernieuwen van houten achtbaan Troy.



Elke winter moet een deel van de 35 meter hoge rollercoaster opgeknapt worden. Dit keer gaat het om 150 meter van de baan, dus 300 meter aan rails. Het betreft onder meer de baandelen bij de remmen, een afdaling dichtbij de parkeerplaats en een horseshoe-bocht verderop in de baan.

"Deze bijzondere klus is ieder jaar hard nodig, omdat een houten achtbaan altijd meer aandacht nodig heeft dan bijvoorbeeld een stalen coaster", legt Toverland uit.



Treinen

De afgelopen weken zijn al enkele baandelen van bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn vervangen. Verder worden deze winter de treinen van wing coaster Fenix, spinning coaster Dwervelwind en lanceerachtbaan Booster Bike uit elkaar gehaald. "Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele scheuren en slijtage. Waar nodig worden er dan onderdelen opgefrist of vervangen."



Klimtoren Coco Bolo wordt deze winter voorzien van een nieuwe staalkabel. Verder is er aandacht voor de Theekopjes in het Land van Toos. Die attractie kampte afgelopen zomer al even met een technische storing. Nu staat er een "volledige mechanische revisie" op het programma. Maar het grootste Toverland-project van deze winter is zonder twijfel het renoveren van Expedition Zork. De waterbaan uit 2004 krijgt een nieuw thema.