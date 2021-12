Bobbejaanland

Bobbejaanland zet kindergebied in als vaccinatiecentrum

Bobbejaanland wordt de komende periode gebruikt als vaccinatielocatie. Het Vlaamse pretpark is tot begin april gesloten voor publiek. In de tussentijd kunnen buurtbewoners er terecht voor een coronavaccinatie, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Kinderland - een grote hal met kinderattracties - wordt daarvoor omgebouwd tot vaccinatiecentrum. Met name de inwoners van Kasterlee en Olen zullen uitgenodigd worden om in het attractiepark een boosterprik te ontvangen. Verder zet men de hal in voor het geven van vaccins aan kinderen tussen 5 en 11 jaar.

Het centrum in Bobbejaanland is in januari en wellicht ook februari 2022 operationeel, zes dagen per week en tien uur per dag. Op dit moment worden in de hal al voorbereidingen getroffen. Ook wordt er gewerkt aan het instellen van een digitaal reserveringssysteem voor het maken van de afspraken.



Extra prik

De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Door de snelle verspreiding van de omikronvariant vinden overheden het van belang dat iedereen al volledig gevaccineerd was snel een boostervaccinatie neemt.