Floriade

Floriade heeft pas twee aanvragen binnen voor paviljoen

Wordt de Floriade in Almere volgend jaar een kale vlakte? Pas twee landen hebben een vergunning aangevraagd voor hun paviljoen, terwijl de veelbesproken wereldtuinbouwtentoonstelling al op 14 april begint. Dat meldt Omroep Flevoland.



De Floriade verwacht dat dertig tot veertig landen een paviljoen willen hebben op de tentoonstelling. Toch zijn er minder dan vier maanden voor de start pas twee vergunningen aangevraagd. Japan heeft hem al binnen, die van Duitsland is nog in behandeling. Het college van burgemeester en wethouders van Almere zegt dat het vergunningsproces 'spannend' is.

De richtlijnen voor het evenement stellen dat er minimaal tien paviljoens moeten staan. Inmiddels hebben 22 landen zich aangemeld voor de Floriade. Verwacht wordt dat deze naties binnenkort een officiƫle vergunning zullen aanvragen.



Vertraging

Daar is inmiddels wel enige haast bij. Het college heeft met de Floriade afgesproken dat vergunningen in principe binnen zes weken afgegeven worden. Dat kan echter alleen als de aanvraag direct goed is. Wanneer er aanvullingen nodig zijn, loopt het proces vertraging op.



Idealiter moesten alle vergunningsaanvragen daarom uiterlijk 1 november op tafel liggen. Dan zou er genoeg tijd zijn om nog voor de opening een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure af te ronden.



Deadline

Die deadline is inmiddels ruimschoots verstreken. De Floriade vraagt deelnemende landen daarom haast te maken met hun aanvraag. Het college bekijkt ondertussen of de doorlooptijd verkort kan worden. Een entreeticket voor de Floriade 2022 kost 35 euro.