Artis

Artis smeekt abonnees om af te zien van compensatie: 'Scheelt veel inkomsten'

Dierentuin Artis hoopt dat abonnementhouders afzien van het verlengen van hun abonnement. Abonnees van het bekende Amsterdamse dierenpark hebben recht op compensatie nu de poorten voor de vierde keer gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen. Maar als het aan het management ligt, wordt daar geen gebruik van gemaakt.



In een mail roept Artis de abonnementhouders expliciet op om niet te kiezen voor de compensatieregeling. "Het toevoegen van de gemiste tijd op de lidmaatschappen scheelt Artis veel inkomsten", luidt de uitleg. "In deze moeilijke tijden vragen we u hier van af te zien en uw lidmaatschap door te laten lopen."

De dierentuin had het financieel al lastig, benadrukt men. "Uw steun in de vorm van een doorlopend lidmaatschap is voor Artis heel erg waardevol en we hopen van harte dat we u als lid mogen blijven verwelkomen. Wij hopen op uw begrip in deze zware tijd."



Kenbaar maken

Als de abonnees niets van zich laten horen, worden ze helemaal niet gecompenseerd voor de huidige sluiting. "Mocht u de gemiste tijd toch liever gecompenseerd zien en dus willen toevoegen aan uw lidmaatschap dan kunt u dit kenbaar maken", legt Artis uit. Daarvoor moet op een link geklikt worden.