Holiday Park

Duits Plopsa-park Holiday Park kondigt eigen waterparadijs aan

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park is van plan om een eigen zwemparadijs te bouwen. Men wil bij de entree van het attractiepark een complex neerzetten dat vergelijkbaar is met Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit in België.



Dat heeft de Plopsa Group officieel bekendgemaakt na een beslissing van de gemeenteraad van Haßloch. De raad besloot op woensdag 15 december om niet in zee te gaan met de Plopsa Group voor het bouwen van een nieuw gemeentelijk zwembad. Nu komt Plopsa met een antwoord.

Plopsa-baas Steve Van den Kerkhof: "Onze raad van bestuur wil de groei in Duitsland zo snel mogelijk realiseren. De financiële middelen hiervoor zijn al een tijdje beschikbaar. Maar we wilden de opties openhouden door de beslissing van de gemeente Haßloch af te wachten." Er wordt al sinds 2015 gesproken over de komst van een zwembad bij Holiday Park.



Bouwsteen

Aangezien de gemeente niet in zee wil met Plopsa, gaat de parkengroep op eigen houtje verder. Er werd al gewerkt aan een eigen themahotel. "Samen met het hotel, waarvoor het goedkeuringsproces net is gestart, wordt het waterpark weer een ideale bouwsteen voor de ontwikkeling naar een meerdaagse bestemming."



Holiday Park-manager Bernd Beitz noemt het "betreurenswaardig" dat er geen samenwerking met de gemeente komt. "Vier partijen zouden daarvan geprofiteerd hebben: de gemeenschap, het park, de belastingbetalers en de inwoners van Haßloch."



Golfslagbad

Het overdekte waterpark moet een oppervlakte krijgen van circa 4000 vierkante meter. Men denkt aan een golfslagbad met onweerseffecten, een wildwaterbaan, verschillende kinderbaden, een waterspeelplaats, meerdere bubbelbaden, enkele glijbanen, een sportbad en een buitengedeelte. De bestaande baden in De Panne en Hannuit hebben dezelfde onderdelen.