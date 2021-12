Studio 100 Story Studio

Wereld van K3 komt tot leven in nieuwe overdekte attractie

Dankzij een nieuwe toeristische attractie kan iedereen ontdekken hoe het is om lid te zijn van K3. De meidengroep kreeg een eigen overdekte beleving waar de wereld van K3 met behulp van kleurrijke 360 graden-projecties tot leven komt: K3 Bootcamp. Bezoekers kunnen zingen en dansen op K3-muziek en meedoen aan een quiz.



"De muziek en de interactieve opdrachten via koptelefoons maakt de beleving nog sterker", laat Studio 100 weten."Het wordt een spectaculaire ervaring voor alle jonge en wat oudere K3-fans. Na elke uitdaging word je een beetje meer K3." Wie alle opdrachten tot een goed einde brengt, krijgt toegang tot een heuse K3-videoclipkamer.

Dinsdag vond de officiƫle opening plaats in het bijzijn van K3-zangeressen Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en nieuwkomer Julia Boschman. Vanaf woensdag is de attractie geopend tijdens schoolvakanties en in de weekenden, zolang de coronamaatregelen het toelaten.



Tickets

K3 Bootcamp is onderdeel van de Studio 100 Story Studio, gelegen in de beroemde Antwerpse winkelstraat Meir. Eerder waren daar al projectiebelevingen te vinden rond Maya de Bij en de verzonken stad Atlantis. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 18,50 euro per persoon.