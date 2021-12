Diergaarde Blijdorp

Blijdorp verwacht pas in 2024 weer normale bezoekersaantallen

Hoelang gaat de coronacrisis nog duren? Diergaarde Blijdorp houdt er rekening mee dat we ook de komende jaren nog te maken hebben met beperkingen en maatregelen. De Rotterdamse dierentuin verwacht pas in 2024 terug te kunnen keren naar de bezoekersaantallen van vóór de pandemie.



Dat valt te lezen in het vandaag gepubliceerde jaaroverzicht van 2021. "Financiën blijven een uitdaging", aldus Blijdorp. "De verwachting is dat de effecten van de pandemie nog lange tijd zullen na-ijlen, niet in het minst door de nog onbekende gevolgen van de nieuwe omikronvariant. Er wordt rekening mee gehouden dat er pas in 2024 sprake is van een terugkeer naar normale bezoekcijfers."

Dat heeft grote gevolgen voor de toekomst van het dierenpark. "Hierdoor zal er de komende jaren nauwelijks ruimte zijn voor nieuwe investeringen. Er is bovendien veel noodzakelijk onderhoud uitgesteld en de capaciteitsdruk op de organisatie is hoog vanwege interne maatregelen."



Coronasluiting

Blijdorp is sinds afgelopen weekend weer dicht: de vierde coronasluiting sinds de start van de crisis. Seizoen 2021 werd afgesloten met 871.000 bezoekers, iets meer dan in 2020. Toen stond de teller op 823.000 gasten. In 2019 wist het park nog 1,56 miljoen mensen te trekken. Daarmee was het de best bezochte dierentuin van Nederland.



De sluiting in de eerste maanden van dit jaar heeft geleid tot een omzetverlies van ongeveer 8 miljoen euro. Men liep 500.000 bezoekers mis. "Daar komt nu nog het verlies aan inkomsten tijdens deze kerstvakantie bij." Directeur Erik Zevenbergen spreekt dan ook over "een intens en heftig jaar". "We gaan de toekomst gematigd optimistisch tegemoet en zetten met zijn allen de schouders eronder."