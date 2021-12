Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar: winterkermis en kerstmarkt vroegtijdig afgebroken

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar is vroegtijdig gestopt met een middeleeuwse kerstmarkt en een nostalgische kermis. Beide onderdelen zijn per direct niet meer te bezoeken. Er wordt gezorgd voor een alternatief, meldt het attractiepark in een verklaring op social media.



De kerstmarkt en kermis waren te vinden bij de uitgang van de Winter Wunderland Drive-In: een autosafari langs circusdieren en verlichte kerstdecors. Er kwamen de afgelopen weken niet veel bezoekers op af.

"Gezien de ontwikkelingen zullen we deze week nieuwe marktkramen opbouwen en inrichten zodat je, net als vorig jaar, warm, makkelijk en veilig vanuit je auto iets te eten en te drinken kunt bestellen", aldus Wunderland Kalkar.



Afgebroken

Inmiddels zijn de kraampjes en attracties afgebroken. De Winter Wunderland Drive-In blijft wel geopend, op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 16 januari, met uitzondering van kerstavond en nieuwjaarsdag. Tickets kosten 15 euro per auto. Een ritje maken kan tussen 16.00 en 20.00 uur.