Miniworld Rotterdam

Video: Miniworld Rotterdam maakt miniaturen schoon met drone

Miniworld Rotterdam heeft een ingenieuze manier bedacht om de decors van de miniatuurwereld stofvrij te maken. Dat is te zien in filmpjes die op social media verschenen. De Zuid-Hollandse attractie is momenteel gesloten vanwege de lockdown. Die tijd wordt gebruikt voor een grote schoonmaak.



"Op een nieuwe wijze: een drone vliegt over de miniatuurwereld, waardoor stof opwaait en met stofzuigers halen we het stof uit de lucht", valt te lezen op de Facebook-pagina van Miniworld.

"Dat was de theorie... In praktijk bleek het ook nog te redelijk te werken." Redelijk, want een paar inwoners van de miniatuurstad ontbreken nu. "En her en der veroorzaakte de storm wat kleine verplaatsingen, maar niets ernstigs."



Oppervlakte

Miniworld Rotterdam wordt gepresenteerd als "de grootste miniatuurwereld van de Benelux", met treinen, vrachtwagens, boten en bekende Rotterdamse gebouwen op een oppervlakte van zo'n 650 vierkante meter. In de decors zijn meer dan 27.000 figuren verwerkt.