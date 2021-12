Efteling

Foto's: dit was het kerstconcert van The Streamers in de Winter Efteling

Bijna 2,5 miljoen mensen hebben zondagavond gekeken naar een online kerstconcert vanuit de Efteling. Het Kaatsheuvelse sprookjespark was op tweede kerstdag het decor van een 140 minuten durende livestream met zestien Nederlandse artiesten, onder de noemer The Streamers. Hoewel de focus lag op de muziek, kwam het park ook enkele keren in beeld.



Zo begon de show bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, waar 'manager' Frank Lammers sprookjesfiguur Roodkapje tegen het lijf liep. Ook Pardoes liet zich zien. Op het plein voor het Efteling Theater was speciaal voor de productie een gigantisch podium neergezet. Verder werd er gezongen op de Warme Winter Weide, al waren die scènes vooraf opgenomen.

Tijdens de livestream werd ook fonteinenspektakel Aquanura aangezet, zonder dat de originele muziek te horen was. Op het podium stonden Emma Heesters, Suzan & Freek, VanVelzen, Diggy Dex, Nick Schilder, Paul de Munnik, Maan, Thomas Acda, Rolf Sanchez, Danny Vera, Ronnie Flex, Guus Meeuwis, Frank Lammers en Kraantje Pappie. Ze zongen hun eigen nummers en verschillende kersthits.



Vader

De gelegenheidsband trad voor de vierde keer op. De komst van Heesters was vooraf niet aangekondigd. Het Volendamse duo Nick & Simon was niet compleet, omdat Simon Keizer op het punt stond om vader te worden. Tickets voor The Streamers waren gratis online te bestellen. Er kon vrijwillig geld gedoneerd worden. Een deel daarvan ging naar Unicef.



Alle deelnemende artiesten zijn voor aanvang negatief getest op het coronavirus. De repetitie vond 's middags plaats. Het was de bedoeling om daar enkele prijswinnaars toe te laten, maar dat kon vanwege de sluiting van het attractiepark niet doorgaan. Vanwege de aangescherpte coronaregels is de Efteling sinds zondag 19 december dicht.