Disneyland Paris

Video: vuurwerkshow Disney Illuminations terug in Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen eindelijk weer kijken naar vuurwerkshow Disney Illuminations. Na een afwezigheid van bijna 650 dagen wordt een dagje Disney vanaf nu weer afgesloten met het twintig minuten durende avondspektakel bij het kasteel van Doornroosje.



Disney Illuminations werd in maart 2020 stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Enkele dagen later ging het volledige Disney-resort dicht. Ook na de heropening ontbrak de avondvoorstelling, die in het teken staat van onder meer The Lion King, Finding Nemo, The Little Mermaid, Pirates of the Caribbean, Star Wars en Frozen.

Sleeping Beauty Castle stond immers in de steigers voor een grote renovatie. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Na een besloten technische repetitie voor fans en journalisten op zaterdag 18 december, waar Looopings ook bij aanwezig was, volgde gisteren - maandag 20 december - een publieke voorpremière. Vanaf vandaag staat de projectieshow officieel op het programma.



Beauty and the Beast

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd aan de productie. Zo bevat de show nog steeds een scène die in het teken staat van de liveaction-versie van Beauty and the Beast uit 2017. Disney Illuminations werd in 2017 geïntroduceerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Disneyland Paris. Men heeft al aangekondigd dat er voor het dertigjarig jubileum in 2022 geen nieuwe show komt.