Liseberg

Zweeds attractiepark Liseberg kondigt nieuwe attracties aan voor 2022 en 2023

Attractiepark Liseberg in Zweden opent de komende jaren niet alleen een nieuw hotel en een groot waterpark, maar ook drie nieuwe attracties. Dat heeft het pretpark zojuist bekendgemaakt. In 2022 worden twee carrousels toegevoegd, in 2023 volgt een junior boomerang coaster.



Liseberg bestaat honderd jaar in 2023. Dat wordt gevierd met de oplevering van het Grand Curiosa Hotel in het jubileumjaar en waterpark Oceana Vattenvärld een jaar later. "Maar komend jaar starten de festiviteiten al met de komst van een volledig nieuw themagebied met de naam Luna Park", meldt het park.

Daar komen twee familieattracties te staan: Turbo en Tempus. Tempus is een nebulaz-molen van de Italiaanse leverancier Zamperla, bestaand uit vier roterende armen met gondels aan de uiteindes. De afgelopen jaren openden al nebulaz-attracties in het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes (2020) en het Deense Bakken (2021).



Wereldtentoonstelling

Turbo wordt een interactieve sidecar-molen van fabrikant Technical Park uit Italië, met twaalf hangende voertuigen die heen en weer kunnen zwieren. Luna Park staat in het teken van "wereldtentoonstellingen en technische wonderen". Daarmee wordt teruggegrepen op de oorsprong van Liseberg, dat in 1923 opende als onderdeel van een wereldtentoonstelling in de stad Göteborg.



Hoogtepunt van Luna Park moet de boomerang coaster Luna worden, geleverd door de Nederlandse firma Vekoma. De familieachtbaan wordt 242 meter lang en 33,5 meter hoog. Bezoekers leggen het parcours voor- en achteruit af. Volgens Liseberg gaat het om de hoogste en snelste junior boomerang coaster ter wereld, met een topsnelheid van 68 kilometer per uur.



Podcast

Er wordt meer dan 100 miljoen Zweedse kroon in het project gestoken, ongeveer 10 miljoen euro. De eerste fase moet af zijn bij de seizoensstart op zaterdag 23 april 2022. Directeur Andreas Andersen lichtte onlangs al een tipje van de sluier op over de uitbreiding in een aflevering van de Looopings Podcast.



Het gebied wordt aangekleed met honderden lampjes, meldt Liseberg. "Luna Park zal aanvoelen als een klein, afgebakend universum in het attractiepark, vooral als 's avonds de lichten aan gaan." Men spreekt over "een prachtige en meeslepende omgeving met veel verlichting, strakke architectuur en een schat aan innovatie". De nieuwe attracties zijn daarbij "de machines van de toekomst".