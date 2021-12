Nieuws

Moederbedrijf Center Parcs werkt aan oplossing financiële problemen

Het gaat niet goed met Pierre & Vacances, het moederbedrijf van Center Parcs en Sunparks. Om de enorme schulden het hoofd te bieden, werkt de groep aan een financiële reddingsoperatie. Er moet 751 miljoen euro in het concern gepompt worden.



Pierre & Vacances schrijft al tien jaar rode cijfers en door de coronacrisis is de situatie nog verder verslechterd. De afgelopen twee jaar leed het bedrijf 677 miljoen euro verlies. De nettoschuld is gestegen tot ruim een half miljard euro.

Om de pandemie te overleven, moet het concern geherkapitaliseerd worden. De investeerders Alcentra, Fidera en Altrea willen in totaal 751 miljoen euro uitgeven aan Pierre & Vacances. 551 miljoen euro is bestemd om schulden om te zetten in kapitaal. Daar komt een financiële injectie van 200 miljoen euro bovenop. Het akkoord moet de komende weken nog worden uitgewerkt en goedgekeurd.



Aandeelhouders

De herkapitalisering heeft grote gevolgen voor bestaande aandeelhouders, die zo'n 2,1 tot 16,4 procent van het kapitaal over zullen houden. De drie nieuwe investeerders krijgen 42,6 tot 56,8 procent in handen. De rest belandt bij schuldeisers.



De 84-jarige oprichter van Pierre & Vacances, Gérard Brémond, verliest de controle over zijn bedrijf en wordt afgezet als topman. Hij blijft wel op de loonlijst staan en wordt op termijn meerderheidsaandeelhouder van een nieuwe dochteronderneming. Die zal de vastgoedontwikkeling op zich nemen.



Driehonderd locaties

Pierre & Vacances biedt 46.000 appartementen en huisjes aan verspreid over bijna driehonderd locaties, waaronder bij Disneyland Paris. Beroemd zijn de subtropische zwemparadijzen. Er werken zo'n 12.000 mensen bij de groep.