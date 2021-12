Parc Astérix

Parc Astérix eert youtubers na achtbaanmarathon

Een groep youtubers heeft onlangs geprobeerd om zo lang mogelijk te blijven zitten in Goudurix, de beruchte loopingachtbaan van Parc Astérix. Het Franse attractiepark heeft ter ere van de achtbaanmarathon een bordje opgehangen in de wachtrij.



Daarop valt te lezen dat de youtubers een record hebben gebroken tijdens het maken van hun kerstspecial, door 31 ritjes achter elkaar te maken. De bijbehorende video op het populaire Franse YouTube-kanaal Mcfly en Carlito werd in enkele dagen tijd bijna vier miljoen keer bekeken.

Niet iedereen hield het zo lang vol: te zien is hoe na verloop van tijd verschillende kandidaten afvallen. Al na drie rondjes houden de eerste passagiers het voor gezien. Tijdens rit nummer 31 zijn nog zes bikkels over. Uiteindelijk wordt de winnaar bepaald aan de hand van de Dinosaur Game, een simpel spelletje ingebouwd in browser Google Chrome.



Inversies

Goudurix, geopend in 1989, staat bekend als een zeer oncomfortabele rollercoaster. De 36 meter hoge baan van de Nederlandse fabrikant Vekoma telt maar liefst zeven inversies. In totaal zijn de laatst overgebleven youtubers dus 217 keer over de kop geweest.