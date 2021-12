Disneyland Paris

Foto's: dit gebeurt er op de bouwplaats van Avengers Campus in Disneyland Paris

Langzaam maar zeker worden er meer details zichtbaar op de bouwplaats van Avengers Campus, het nieuwe themagebied van Disneyland Paris. Nadat maandenlang vooral gefocust werd op het bouwen van stalen constructies, is er nu ook aandacht voor decorelementen. Verder werden er meerdere bomen geplant.



Dat blijkt uit foto's die fansite outsidears.fr wist te maken van het bouwterrein. Avengers Campus staat in het teken van de Marvel-superhelden. Spider-Man krijgt zijn eigen interactieve 3D-darkride, die sinds afgelopen zomer al in de Verenigde Staten staat. De overdekte lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster wordt omgebouwd tot een attractie met Iron Man. Een meet-and-greet-locatie en eetgelegenheden maken het gebied compleet.

De opening vindt plaats in het zomerseizoen van 2022. Het Spider-Man-gebouw is aangekleed met bakstenen en rode platen. Op de zijkant staat de tekst 'Stark Industries', een verwijzing naar het fictieve bedrijf van Tony Stark, de man in het Iron Man-pak. Een muurschildering toont de tekst 'Technology that's out of this world!'.



Quinjet

Op het dak worden nog decoratieve buizen en hekken aangebracht. De façade van de Iron Man-achtbaan bestaat uit een gigantisch led-scherm. Er vinden al tests plaats. Pal daarnaast landt binnenkort de Quinjet - het vliegtuig van de Avengers - op een betonnen platform. De buitenzijde van zelfbedieningsrestaurant Blockbuster Café oogt nog bijna hetzelfde als voorheen, inclusief een deel van het oude logo.



Avengers Campus komt op de plek van het oude parkdeel Backlot, dat al sinds eind 2019 gesloten is. De verbouwing duurt inmiddels ruim twee jaar. In het gebied ligt ook een showarena voor een stuntvoorstelling. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog onduidelijk.