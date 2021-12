Attractiepark Toverland

Foto's: aanpassingen in Toverland-themagebied Land van Toos

Het restylen van de eerste hal van Toverland is nog steeds in volle gang. Afgelopen zomer kondigde het Limburgse attractiepark verschillende aanpassingen aan voor het overdekte themagebied Land van Toos. Enkele vernieuwingen zijn de afgelopen weken doorgevoerd.



Zo kwamen er nieuwe borden die het verhaal van de personages Toos Toverhoed, heks Hocus Pocus, tovenaar Sim sa la Buik en huiszwijntje Morrel uitleggen. Daarop staat nu ook een verwijzing naar een ander parkdeel: entreegebied Port Laguna.

Tegelijkertijd kwam er een nieuwe naam voor het interactieve Toverhuis, waar bezoekers met behulp van toverstokken zelf effecten kunnen activeren. Voortaan wordt de attractie Villa Toverhoed genoemd. Er is ook aandacht besteed aan de decors.



Speelberg

De Toverland-karakters werden onlangs opnieuw ontworpen. Twee attracties in het Land van Toos moeten nog vernieuwd worden. Bij vrijevaltoren Vliegend Tapijt ontbreekt op dit moment nog een nieuwe afbeelding en bovenop speelberg Sim sa la Klim - eerder Klimhoed genaamd - plant Toverland een 4 meter hoge oosterse koepel.



Laatstgenoemde wijzigingen werden al ruim een half jaar geleden aangekondigd. "Beide zaken hebben een wat langere ontwikkelingstijd", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Het streven is dat Toos en Morrel in de loop van 2022 te zien zijn op de Sim sa la Klim. Het vernieuwde Vliegend Tapijt is naar verwachting gereed vóór het hoogseizoen.