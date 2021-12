Shrek's Adventure! London

Londense Shrek-attractie dicht vanwege corona-uitbraak

Een toeristische attractie in Londen blijft morgen gesloten. Shrek's Adventure, gelegen op een steenworp afstand van de Westminster Bridge, kan op dinsdag 21 december geen bezoekers ontvangen. Aanleiding is een coronauitbraak, waardoor nagenoeg alle medewerkers in quarantaine moeten.



Dat valt te lezen op de socialmedia-kanalen en de officiƫle website van de Shrek-trekpleister. "Omdat ons personeel in zelfisolatie moet, is het niet mogelijk om Shrek's Adventure! London morgen te openen", luidt de verklaring.

"We bieden onze oprechte excuses aan voor de late melding en het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken." Wie al een ticket heeft gekocht, kan een nieuwe datum prikken. Het is de bedoeling om de deuren op woensdag 22 december weer te openen.



Veilige ervaring

Op de website van de attractie valt te lezen dat er juist heel veel maatregelen zijn genomen om coronabesmettingen onder werknemers te voorkomen. "We hebben uitgebreide veiligheidsmaatregelen geĆÆmplementeerd om ervoor te zorgen dat we een veilige ervaring kunnen bieden voor alle gasten en medewerkers", beweert men.



"Ons personeel zal afstand in acht nemen en waar nodig zullen we persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken aan medewerkers die met gasten in aanraking komen. De veiligheid en het welzijn van ons publiek en personeel is onze hoogste prioriteit. We zullen alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen." Dat mocht dus allemaal niet baten.



London Dungeon

Shrek's Adventure is onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments, net als de naastgelegen attracties Sea Life London, The London Dungeon en reuzenrad London Eye.